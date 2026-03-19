El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque se estima que será muy baja, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:45, se espera que la temperatura comience a descender, manteniéndose en torno a los 16 grados hacia la noche.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos o deportes, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables y el viento es moderado.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.