El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta el atardecer. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con algunas horas de cielo despejado, especialmente en la franja horaria de la mañana y a primera hora de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 79% durante la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en zonas abiertas y costeras.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la franja de la tarde, aunque no se esperan acumulaciones de agua.

La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 0% en la mañana y un ligero aumento al 10% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para fenómenos severos.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el viento fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.