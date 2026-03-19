El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no traerán precipitaciones, generarán una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados a primera hora, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la madrugada, y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe aumentando, alcanzando su punto más alto alrededor de las 13:00 horas, cuando se registrarán 23 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y bajando ligeramente a un 59% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 12 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la jornada, el viento se irá suavizando, especialmente hacia la tarde y la noche, cuando se espera que disminuya a velocidades de 2 a 5 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, aunque existe una ligera posibilidad de lluvias en la franja horaria de 13:00 a 19:00, con un 15% de probabilidad. Sin embargo, las condiciones no parecen propicias para tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mañana y un 10% por la tarde.

Los habitantes de As Neves pueden disfrutar de un día mayormente despejado, aunque con nubes que pueden oscurecer el cielo en ciertos momentos. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

Hoy, 19 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros.

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Salvaterra de Miño, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 19 grados al final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.