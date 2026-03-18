El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de que el cielo permanecerá mayormente nublado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 78% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa del este puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, ya que en momentos puntuales, las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 25 km/h.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo momentos de sol entre las nubes. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 15 grados en las horas de la tarde y bajando a 12 grados por la noche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo templado y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.