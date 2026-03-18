El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas hagan su aparición, aunque la mayor parte del día se caracterizará por un ambiente muy nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas se estabilicen en torno a los 20 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la nubosidad.

La humedad relativa será un factor a considerar, con niveles que rondarán entre el 50% y el 76% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad relativamente alta podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero oleaje en las costas cercanas. Es recomendable que los navegantes y pescadores tomen precauciones, ya que el viento puede ser un factor determinante en la seguridad de las actividades marítimas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las posibilidades de lluvia son mínimas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

En resumen, Vilagarcía de Arousa experimentará un día nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la nubosidad puede limitar la visibilidad del sol, las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar atentos a las variaciones del viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.