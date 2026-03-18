El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro cálido en medio de la nubosidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades de hasta 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante el calor, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 20% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, lo que permite disfrutar de un día mayormente tranquilo. La visibilidad será buena, lo que facilitará las actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el cambio de temperatura que puede ocurrir al caer la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:44, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La combinación de un cielo cubierto y temperaturas moderadas sugiere que la noche será fresca, ideal para disfrutar de una velada tranquila en casa o en compañía de amigos.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo templado y cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias sin preocupaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.