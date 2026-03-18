El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto en varios momentos, especialmente en las horas centrales del día, donde la descripción de "muy nuboso" será común. Sin embargo, hacia la tarde, las nubes altas podrían dar paso a intervalos de sol, aunque la nubosidad seguirá siendo notable.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores alrededor de 10 grados a primera hora de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 69% por la mañana y podría bajar a un 55% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando predominantemente del sureste. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 32 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde, donde se prevé que alcance su máxima racha. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento.

En términos de precipitaciones, el pronóstico es favorable, ya que no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Vila de Cruces. La salida del sol se producirá a las 07:39, mientras que el ocaso será a las 19:42, brindando un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural.

En resumen, Vila de Cruces vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de nubes altas y un viento moderado del sureste marcará la jornada, ofreciendo un tiempo fresco y dinámico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.