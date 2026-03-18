El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una variabilidad en el estado del cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, cuando la visibilidad puede verse ligeramente afectada.

Las temperaturas en Vigo hoy oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 13 grados en las primeras horas. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica puede verse influenciada por el viento, que soplará desde el sureste con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo de la jornada, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y disminuyendo a 0% en la tarde, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas.

El viento será un elemento destacado en la predicción meteorológica de hoy. Con dirección predominantemente del sureste, las rachas de viento alcanzarán su punto máximo entre las 14:00 y las 15:00, cuando se espera que la velocidad del viento sea de hasta 31 km/h. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la temperatura descienda a 14 grados hacia las 22:00. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin cambios significativos en la probabilidad de tormentas o precipitaciones.

En resumen, Vigo experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables en la tarde, aunque el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas permitirán disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.