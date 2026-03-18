El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 13 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 61% y aumentando hasta un 84% en las primeras horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la temperatura. A lo largo del día, se espera que la humedad se mantenga en niveles elevados, lo que podría contribuir a un ambiente algo pesado.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 5% de probabilidad, aumentando a un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye a 0%.
El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h, principalmente del sur y sureste. En las primeras horas del día, el viento soplará a una velocidad de 2 km/h, aumentando gradualmente a 8 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la nubosidad podría limitar la vista de las estrellas.
En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de tormentas ligeras en la tarde podría ser un factor a tener en cuenta. Los vientos moderados aportarán un toque fresco a la jornada, haciendo que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
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