El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 22 grados, proporcionando un respiro cálido en medio de la nubosidad.

La humedad relativa será un factor importante, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mayor parte del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento puede generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas, lo que podría influir en la sensación térmica. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y aumentando ligeramente a un 20% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, ya que las condiciones se mantendrán mayormente secas a lo largo de la jornada. La probabilidad de tormentas también se mantiene en niveles bajos, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo, aunque algo inestable.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 12 grados hacia las 18:00 horas. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la percepción del horizonte. La puesta de sol se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.