El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque el cielo seguirá predominantemente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá activo, con velocidades que rondarán entre los 28 y 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea mínima durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es del 10% en las primeras horas y aumenta a un 25% durante la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 19:44, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. La ausencia de precipitaciones y la llegada de un cielo despejado por la noche brindarán una oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.