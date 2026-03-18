El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará principalmente del sureste a velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la nubosidad persistente puede afectar la visibilidad y la luminosidad del día.

La probabilidad de tormentas también es mínima, con un 5% en las primeras horas y aumentando ligeramente a un 20% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque el riesgo de tormentas es bajo, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. El cielo seguirá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes bajas.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante la tarde y un bajo riesgo de precipitación. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un tiempo variable hacia la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.