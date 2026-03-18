El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto en varios momentos, especialmente en las horas centrales del día, donde la nubosidad será más densa. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se prevé una mejora en las condiciones, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un atardecer claro.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. Es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h en las horas más activas del día. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Sin embargo, se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde, cuando el cielo se despejará y las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.