El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubosidad y claros. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol podrá asomarse, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados, ofreciendo un respiro cálido en medio de la nubosidad. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 51% hacia la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no serán excesivamente fuertes, pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 10% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce a un 0%, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas.

Los amantes de la naturaleza y los paseos por la costa podrán aprovechar el día, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. La puesta de sol se espera para las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque el cielo esté cubierto, puede ser igualmente hermoso. En resumen, Sanxenxo vivirá un día de temperaturas agradables, con un cielo mayormente cubierto y condiciones de viento moderadas, ideal para disfrutar de la belleza de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.