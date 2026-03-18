El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en la tarde, proporcionando un respiro cálido en medio de la nubosidad.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es del 15% en las primeras horas de la mañana y del 25% entre las 7 y las 13 horas, lo que podría generar algunas inquietudes. A pesar de esto, la tendencia general sugiere que el día transcurrirá sin incidentes significativos relacionados con el tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un día tranquilo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.