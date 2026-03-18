El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso y nuboso en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque habrá momentos en que se podrán observar nubes altas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. Es importante que los residentes se vistan adecuadamente para el tiempo variable, especialmente durante las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo, lo que podría afectar la comodidad al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta del 10% en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 20% durante la tarde. A pesar de esto, las condiciones no parecen indicar la llegada de tormentas severas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas. Los residentes deben tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas agradables y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas ligeras y un viento moderado podrían influir en las actividades diarias. Es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.