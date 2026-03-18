El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una transición a condiciones muy nubosas en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, aunque la posibilidad de precipitaciones es mínima, con un 10% de probabilidad en las primeras horas y 0% en el resto del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 13 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este aumento gradual en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 67% y el 54% a lo largo del día. La sensación térmica podría ser más agradable en las horas centrales, especialmente con la llegada del sol, aunque la nubosidad persistente podría atenuar su efecto.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en torno a las 13:00, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a ser más suaves hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% en las primeras horas, pero se espera que esta posibilidad se disipe rápidamente, dejando un ambiente tranquilo y estable para el resto del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Ribadumia, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la vista del sol en su máximo esplendor.

Los momentos más despejados se anticipan hacia el final de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será completamente despejado, aún podrá ser apreciado en su totalidad. En resumen, un día de marzo que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar al aire libre en Ribadumia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.