El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, por la mañana, el viento será más suave, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas de la mañana y aumentando a un 20% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, lo que significa que la posibilidad de que se produzcan tormentas es mínima. La tarde se presentará como el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 19:44, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar, a pesar de la cobertura nubosa. En resumen, Redondela experimentará un día mayormente cubierto, cálido y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.