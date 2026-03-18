El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Pontevedra se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un bajo 5% durante la mañana y se eleva a un 25% en la franja horaria de la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 22°C a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 13°C, pero a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22°C en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 45% y el 75%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera que el cielo se despeje, permitiendo disfrutar de un atardecer más claro, con el ocaso programado para las 19:44.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante la tarde, ya que las condiciones podrían cambiar. La jornada promete ser tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la variabilidad del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.