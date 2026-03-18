El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado cubierto en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un bajo 5% durante las primeras horas y aumenta ligeramente a un 10% entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas en Pontecesures oscilarán entre los 12 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve descenso hacia la noche, donde se espera que los termómetros marquen alrededor de 15 grados. La humedad relativa será notable, comenzando en un 69% y alcanzando picos de hasta el 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la humedad. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento se tornará más variable, con ráfagas que alcanzarán los 21 km/h en la tarde, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 5% en las primeras horas, aumentando a un 10% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de algunas nubes más densas y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.