El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe entre los 10 y 23 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque la nubosidad persistirá.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormenta es baja, con un 10% en las primeras horas, aumentando a un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque sin indicios de que se materialice en forma de lluvia.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 1 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, especialmente del sureste, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la claridad del cielo en algunos momentos. La salida del sol está programada para las 07:40, mientras que el ocaso se producirá a las 19:44, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables en la tarde, sin precipitaciones y con un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.