El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% y alcanzando hasta un 69% en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, es importante mencionar que existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, el tiempo podría volverse inestable en la tarde, por lo que es recomendable estar atentos a cualquier cambio.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Este viento moderado podría ser un alivio en las horas más cálidas, pero también podría contribuir a una sensación de frío en la mañana y al final del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones se estabilicen, permitiendo que la temperatura descienda a alrededor de 14 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de inestabilidad climática en la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas moderadas y un leve riesgo de tormentas en la tarde. Es un buen momento para llevar un abrigo ligero y estar preparados para cualquier eventualidad climática.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.