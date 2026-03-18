El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 75% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que las condiciones se mantendrán mayormente secas. La posibilidad de tormentas es similar, con un 25% de probabilidad en la misma franja horaria, aunque se espera que no se materialicen en forma de tormentas severas.

Durante la tarde, el cielo podría experimentar algunas variaciones, con la posibilidad de que se presenten nubes altas, pero en general, el tiempo se mantendrá estable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente cubierto con temperaturas agradables durante la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido al viento y la humedad. Las probabilidades de lluvia son bajas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones significativas por el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.