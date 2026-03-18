El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas continuarán presentes. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% en las horas más frescas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que varían entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h desde el sureste. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la brisa será suave en general.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas de la mañana, aumentando ligeramente a un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas, pero sin indicios de que se materialicen en forma de precipitaciones. Por lo tanto, los residentes pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por tormentas o lluvias.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 19:44, lo que proporciona un amplio margen de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades cotidianas en Pazos de Borbén.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.