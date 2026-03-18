El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes que variará a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

Durante la mañana, el cielo permanecerá muy nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con una probabilidad de precipitación del 20%. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, ya que la precipitación está pronosticada en cero milímetros. A medida que el día avance, las nubes altas comenzarán a aparecer, especialmente entre las 03:00 y las 06:00, lo que podría ofrecer un respiro visual en medio de la densidad nubosa.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 18 grados entre las 13:00 y las 15:00. La humedad relativa disminuirá a un 57% en este periodo, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá mayormente cubierto.

En la noche, el cielo se despejará ligeramente, con temperaturas que caerán a 15 grados hacia las 18:00 y 19:00. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 20% durante la tarde, pero se espera que disminuya a cero en la noche. La jornada concluirá con un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 13 grados hacia la medianoche. En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el viento y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.