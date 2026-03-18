El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 51% en las horas más cálidas. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve riesgo de lloviznas en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad se verá afectada por la presencia de nubes, pero no se esperan condiciones adversas que impidan la circulación.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un bajo riesgo de lluvia. Las condiciones serán propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.