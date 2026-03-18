El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro cálido en medio de la nubosidad.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que las probabilidades de lluvia se mantienen en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance hacia la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% en las primeras horas y un aumento al 20% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, no se prevén eventos severos, lo que permitirá que los habitantes de O Porriño continúen con sus actividades diarias sin mayores inconvenientes.
El orto se producirá a las 07:41, mientras que el ocaso se espera para las 19:44, brindando un día con una duración de luz solar considerable. A pesar de la nubosidad, los momentos de claridad podrían ofrecer oportunidades para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto, seco y con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de un paseo o actividades en familia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas