El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 19 grados, lo que podría ofrecer un respiro del tiempo más gris que predominará en la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento gradual hasta un 15% en la franja horaria de la tarde. No se prevén tormentas significativas, aunque se recomienda estar atentos a posibles chubascos ligeros en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más notable, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en momentos puntuales, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos 8 grados . La visibilidad será buena, y se espera que el cielo esté mayormente despejado hacia el final del día, lo que podría ofrecer una hermosa vista del ocaso a las 19:45 horas.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de precipitación, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad tranquila en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.