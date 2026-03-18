El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a nubes altas en las primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 15 grados, descendiendo a 14 grados en la madrugada. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 83% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es del 10% en las primeras horas, aumentando a un 20% en la tarde y disminuyendo a un 15% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la atmósfera podría estar inestable, lo que podría dar lugar a algún chubasco aislado.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo cubierto con temperaturas agradables, alta humedad y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de tormentas aisladas en la tarde debe ser considerada. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la variabilidad del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.