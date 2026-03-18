El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se mantendrá un predominio de nubes altas, aunque se espera que en algunos momentos el sol logre asomarse entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% y alcanzando picos de hasta el 87% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se prevén algunas posibilidades de tormenta, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, con un 20% de probabilidad, lo que sugiere que podrían ocurrir algunos chubascos aislados, aunque no se espera que sean intensos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de tormentas aisladas podría estar presente, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos moderados aportarán un toque fresco a la jornada, haciendo que sea un día interesante para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las nubes y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.