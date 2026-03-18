El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente templado.
La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 50% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con la excepción de un ligero riesgo de 5% en las primeras horas de la mañana y en la tarde.
El viento soplará predominantemente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 11:00, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de un ligero aumento en la sensación térmica debido a la humedad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, sin cambios drásticos en la meteorología. La puesta de sol se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza en Moraña.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
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