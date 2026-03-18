El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados por la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y manteniéndose así hasta la noche. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 25% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el riesgo de tormenta es bajo, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún evento aislado.
El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.
La salida del sol está programada para las 07:40, mientras que el ocaso se producirá a las 19:44, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto y el aumento de la nubosidad hacia la tarde. En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un bajo riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de la naturaleza, aunque con precaución ante posibles cambios en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
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