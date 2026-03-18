El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso y nuboso en las horas intermedias. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un bajo 5% durante la mañana y aumenta ligeramente a un 15% en la tarde, pero sin expectativas de tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 21°C a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 13°C, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21°C en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

La humedad relativa será un factor a considerar, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, predominando del sureste y sur. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:44. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia la noche, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y vientos moderados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para un día nublado y disfrutar de las temperaturas templadas que ofrece la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.