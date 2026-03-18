El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana. Sin embargo, la nubosidad persistirá, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro del cielo gris. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 20% entre la tarde y la noche, aunque no se esperan lluvias significativas.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y fresca. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:44. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, a pesar de que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados en la tarde.

Durante la tarde, la nubosidad se mantendrá, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque el cielo seguirá dominado por nubes. La humedad comenzará a descender gradualmente, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda. Sin embargo, hacia el final del día, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 71% en las horas de la noche.

En la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a 14 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 0% en las horas nocturnas, lo que sugiere que la noche será tranquila. En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas oportunidades para disfrutar de momentos de sol entre las nubes, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la brisa y la posible humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.