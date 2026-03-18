El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% por la mañana y alcanzando un 74% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda a los residentes que tomen precauciones, ya que el viento podría ser más fuerte en áreas expuestas.

A lo largo del día, la nubosidad cambiará ligeramente, con períodos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso. A partir de la tarde, se espera que el cielo se despeje, especialmente hacia la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente nublado, no se anticipan condiciones severas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Meaño pueden esperar un día cálido y húmedo, con cielos cubiertos que darán paso a momentos de claridad hacia la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se prefiere, aprovechar las horas de sol que se presenten en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.