El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Marín se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el estado del cielo ha estado cubierto, y aunque se espera que haya algunas nubes altas en las primeras horas, la tendencia será hacia un cielo muy nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de nubes.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Marín no experimente lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y un 10% en la franja de la tarde. Esto indica que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que es un alivio para aquellos que planean salir. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 5% en la mañana y un 10% en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% y alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con un cambio hacia condiciones más despejadas en las horas nocturnas. Esto permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:44, ideal para quienes deseen contemplar el atardecer. En resumen, Marín vivirá un día mayormente nublado, pero con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de diversas actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.