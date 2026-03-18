El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto en varios momentos, especialmente en las horas centrales del día, donde la descripción indica un estado de "cubierto" y "muy nuboso". Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las condiciones mejorarán, dando paso a un cielo más despejado.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% y bajará a un 51% hacia la tarde, lo que proporcionará una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento en la temperatura. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 12:00 y las 14:00 horas, cuando se espera que el viento sople a 32 km/h.
No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un leve aumento en la probabilidad de precipitación hacia la tarde, aunque se espera que no se materialice en forma de lluvia.
En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado del sureste. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas, haciendo de este un buen momento para salir y aprovechar el entorno natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
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