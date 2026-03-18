El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones nubosas durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando hasta un 78% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, con un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades en la costa, ya que el viento puede ser más fuerte en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alrededor de 14 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, aunque con una ligera posibilidad de tormentas en la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para disfrutar del día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.