El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 57% en las horas centrales del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad se estabiliza, proporcionando un tiempo más cómodo por la tarde.

El viento soplará principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 20% en las primeras horas de la mañana y la tarde, pero se espera que disminuya a cero en la noche. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de tormentas, las condiciones no parecen propensas a desarrollarse en eventos significativos.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.