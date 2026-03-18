El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a primera hora, alcanzando los 20 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por un leve descenso en la humedad relativa, que se situará en torno al 54% en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente más cómodo a medida que avanza la jornada.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de entre 6 y 20 km/h, lo que podría ser notable en áreas más expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 20% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan eventos severos, lo que sugiere que la jornada transcurrirá sin mayores contratiempos meteorológicos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de un atardecer agradable. La puesta de sol está programada para las 19:45, lo que brindará una oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable estar preparado para un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.