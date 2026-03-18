El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes altas y un cielo mayormente nublado a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de mayor densidad, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé un cielo muy nuboso.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, comenzando con valores alrededor de 9 grados a primera hora, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas que rondarán los 9-10 grados durante la mañana y máximas que no superarán los 18 grados en las horas más cálidas del día. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y alcanzando picos de hasta un 88% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 4 a 7 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza el día, alcanzando hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja, que no superará el 5% en las primeras horas y se mantendrá en cero durante el resto del día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría generar algunas sorpresas.

La salida del sol está programada para las 07:40, mientras que el ocaso se producirá a las 19:43, ofreciendo un día con una duración de luz solar considerable, aunque la visibilidad puede verse afectada por la densa capa de nubes. En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con abrigo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.