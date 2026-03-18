El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes altas y un cielo mayormente nublado a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de mayor densidad, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé un cielo muy nuboso.
En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, comenzando con valores alrededor de 9 grados a primera hora, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas que rondarán los 9-10 grados durante la mañana y máximas que no superarán los 18 grados en las horas más cálidas del día. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y alcanzando picos de hasta un 88% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 4 a 7 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza el día, alcanzando hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja, que no superará el 5% en las primeras horas y se mantendrá en cero durante el resto del día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría generar algunas sorpresas.
La salida del sol está programada para las 07:40, mientras que el ocaso se producirá a las 19:43, ofreciendo un día con una duración de luz solar considerable, aunque la visibilidad puede verse afectada por la densa capa de nubes. En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con abrigo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
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