El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se mantendrá cubierto durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura oscilará entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 20 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será nublado, las condiciones no serán excesivamente húmedas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Por la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se ha indicado una ligera posibilidad de tormenta en la franja horaria de la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones significativas, lo que permitirá que los residentes de A Estrada disfruten de sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:40 horas y el ocaso a las 19:44 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y vientos moderados, ideal para actividades diurnas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.