El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 13 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un pronóstico de 0 mm hasta la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados a media tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. La puesta de sol está programada para las 19:44, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 79% hacia la noche.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los habitantes de Cuntis que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, llevar un abrigo ligero y estar atentos a las condiciones del tiempo. La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, así que es aconsejable vestirse adecuadamente para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.