El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que proporcionará un respiro agradable en medio de la nubosidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se asome entre las nubes, la sensación térmica podría mejorar, aunque la presencia de nubes altas persistirá.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en áreas expuestas. Por la tarde, el viento disminuirá, proporcionando un ambiente más tranquilo.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un 5% entre las 07:00 y las 13:00. A lo largo del día, la posibilidad de lluvia se mantendrá en un 0% hasta la tarde, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos ligeros en la tarde, aunque la probabilidad es mínima.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Catoira. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 19:44, cuando el sol se oculte. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades para disfrutar de momentos soleados. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte y la frescura de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.