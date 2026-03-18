El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a nubes altas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando un 73% hacia el final del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente durante las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, por lo que es poco probable que los habitantes de A Cañiza enfrenten condiciones adversas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, predominando de dirección este y sureste. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

A medida que avance el día, el cielo se despejará gradualmente, especialmente en las últimas horas de la tarde y durante la noche, cuando se espera que el cielo esté mayormente despejado. Esto permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:43, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de tormentas, la probabilidad de lluvia es baja, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de su jornada sin mayores inconvenientes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.