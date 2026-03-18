El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día, aumentando a un 10% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que las precipitaciones previstas son prácticamente nulas, con valores de 0 mm a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, los cangueses podrán disfrutar de un día sin lluvias.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán los 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, y hacia la noche se espera que se estabilice en torno a los 11 km/h.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando hasta un 81% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas que, aunque suaves, pueden sentirse más cálidas debido a la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 15 grados hacia las 20:00. La visibilidad será buena, y los cangueses podrán disfrutar de un ocaso a las 19:45, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin precipitaciones.

En resumen, hoy en Cangas se prevé un día mayormente cubierto, con temperaturas suaves y un viento moderado del sureste. La probabilidad de lluvia es baja, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la humedad que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.