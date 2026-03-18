El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día, donde la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados a las 14:00 horas.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando hasta un 77% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas del día, aumentando a un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se esperan lluvias significativas.
El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. La salida del sol se producirá a las 07:41, y el ocaso será a las 19:45, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque con un cielo que no ofrecerá muchas oportunidades para ver el sol.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas caerán a alrededor de 15 grados hacia las 21:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de un cielo nublado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas