El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Hoy, 18 de marzo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos se mantendrán secos. La posibilidad de tormentas es similar, con un 5% en la mañana y un 20% en la tarde, aunque se espera que estas condiciones no se materialicen en forma de tormentas severas.

El viento será otro aspecto a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que alcanzarán hasta 6 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y del sur, con ráfagas que podrían llegar a los 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica se verá afectada por la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Caldas de Reis, aunque la atmósfera estará marcada por la presencia de nubes.

En resumen, hoy en Caldas de Reis se espera un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable estar preparados para la posibilidad de un ligero chubasco en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.