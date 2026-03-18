El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "nuboso" en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se prevé que alcance los 20 grados. La humedad relativa será un factor importante, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente hasta un 48% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que el día avanza.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad de precipitación de un 5% en las primeras horas y un 10% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas ligeras, aunque poco probables. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 5% en la mañana y un 10% en la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una tarde más tranquila.
El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 19:45, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de nubes y un ligero viento. En resumen, Bueu experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones, ideal para disfrutar de la naturaleza y la belleza del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
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