El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 20% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, ya que la precipitación pronosticada es de 0 mm en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor, aunque la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. A partir de las 6 de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, lo que permitirá que las temperaturas bajen a 18 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con cielos despejados, lo que podría ofrecer una vista clara del cielo estrellado.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% en las primeras horas y 20% en la tarde, pero sin indicios de actividad eléctrica significativa. La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y cielos cubiertos podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes de Barro que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde cuando el cielo comience a despejarse.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.