El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 20% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, ya que la precipitación pronosticada es de 0 mm en la mayoría de los periodos.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor, aunque la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.
En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. A partir de las 6 de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, lo que permitirá que las temperaturas bajen a 18 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con cielos despejados, lo que podría ofrecer una vista clara del cielo estrellado.
La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% en las primeras horas y 20% en la tarde, pero sin indicios de actividad eléctrica significativa. La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y cielos cubiertos podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes de Barro que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde cuando el cielo comience a despejarse.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.
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