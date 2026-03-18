Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diésel en Vigo a 2 eurosInclusión Laboral GaliciaMuere Fernando FrancoLegítimaEncierro en Olimpia ValenciaFondo AeroportuarioRenuncia A Coruña Mundial 2030
instagramlinkedin

El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET

El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 18 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 20% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, ya que la precipitación pronosticada es de 0 mm en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor, aunque la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. A partir de las 6 de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, lo que permitirá que las temperaturas bajen a 18 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con cielos despejados, lo que podría ofrecer una vista clara del cielo estrellado.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% en las primeras horas y 20% en la tarde, pero sin indicios de actividad eléctrica significativa. La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y cielos cubiertos podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes de Barro que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde cuando el cielo comience a despejarse.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-17T21:02:13.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
  2. La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
  3. Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
  4. La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
  5. Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
  6. La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
  7. El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
  8. Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas

Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: "un vecino de una vivienda próxima al túnel"

Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: "un vecino de una vivienda próxima al túnel"

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de marzo
Tracking Pixel Contents